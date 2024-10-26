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Kırıkkale'de Demir Pano Devrilmesi Sonucu Yaşlı Kadın Vefat Etti

Kırıkkale'de Demir Pano Devrilmesi Sonucu Yaşlı Kadın Vefat Etti
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Kırıkkale'de yürürken üzerine devrilen demir pano nedeniyle hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Asiye Doğançay, 25 gün sonra yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

KIRIKKALE'de kaldırımda yürürken üzerine demir pano devrilen ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Asiye Doğançay (71), 25 gün sonra yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Doğançay'ın vefatı doğal ölüm olarak kayda geçerken, öte yandan olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 1 Eylül'de Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evine doğru yürüyen Asiye Doğançay'ın üzerine, rüzgarın etkisiyle bir marketin demir panosu devrildi. Çevredekiler tarafından panonun altından çıkarılan Doğançay, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doğançay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası gözaltına alınan market müdürü Ö.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaşlı kadının üzerine demir panonun devrildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YAŞLILIĞA BAĞLI VEFAT ETTİ

Doğançay, olaydan 25 gün sonra yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin palyatif kliniğinde tedavi gören Doğançay, yaşamını yitirdi. Doğançay'ın vefatı doğal ölüm olarak kayda geçti.

Haber: Burak CAN/ KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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