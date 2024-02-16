Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Zanlı, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu W.K.I.I'yı kent merkezinde yakaladı.
Şüpheli, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.