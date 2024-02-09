Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, Irak uyruklu bir zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı.
Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H'yi (35), kent merkezinde ikametine düzenlenen operasyonda yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.