Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltında

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu K.J.K.K'yi kent merkezinde yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.