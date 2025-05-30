Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltında

Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltında
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Kırıkkale'de gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda DEAŞ örgütü ile bağlantısı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu K.J.K.K'yi kent merkezinde yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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