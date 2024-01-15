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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Şüpheli, sınır dışı işlemleri için ilgili birime teslim edildi.

Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu D.O.S.M'yi, kent merkezinde yakaladı.

Şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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