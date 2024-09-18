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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı bir yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Aramada suç unsuru olabileceği değerlendirilen cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

KIRIKKALE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.Q.H.A.M. yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada içeriğinde suç unsuru bulundurulduğu düşünülen cep telefonu ve 2 sim kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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