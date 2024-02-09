Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantısı olduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H'yi (35), kent merkezinde ikametine düzenlenen operasyonda yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.