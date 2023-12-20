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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu tespit edilen 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu ve Irak mahkemelerince hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Irak uyruklu K.A.F.F'yi kent merkezinde yakaladı.

Zanlı, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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