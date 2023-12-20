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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

20 Aralık 2023 15:46 Güncelleme: 15:48 Abone Ol

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu tespit edilen 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.