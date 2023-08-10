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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Irak uyruklu S.K.S.'nin gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan S.K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından deport işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kırıkkale Güncel Haberler

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