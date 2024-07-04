Kırıkkale'de Damat Kayınpederini ve Kayınvalidesini Bıçakladı

KIRIKKALE'de damat H.D., tartıştığı kayınpederi M.Y. ile kayınvalidesi İ.Y.'yi bıçakla yaradı. Hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan damat, polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 182 sokakta meydana geldi. Damatları H.D.'nin evine giden M.Y. ve İ.Y. çifti, bir süre sonra tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, damat H.D., mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederi M.Y. ve kayınvalidesi İ.Y.'ye saldırdı. Y. Çifti bıçak darbeleriyle yaralanırken, damat ise evden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan damat H.D. ise polislerin çalışma sonucu Balışeyh ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.