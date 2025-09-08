Haberler

Kırıkkale'de Çöp Kamyonu Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Kırıkkale'de bir çöp kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu iki temizlik görevlisi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, sürücü gözaltına alındı.

Kırıkkale Belediyesine ait çöp kamyonunun elektrik direğine çarpması sonucu 2 temizlik görevlisi yaralandı.

D.A. idaresindeki 71 ACK 358 plakalı çöp kamyonu, Akşemsettin Mahallesi 1794. Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada elektrik direğine çarptı.

Kazada, temizlik görevlileri M.C. ve R.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
