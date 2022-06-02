Kırıkkale'de çocuklar bağımlılığa dikkat çekmek için uçurtma uçurdu - Haberler

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Kırıkkale'de çocuklar bağımlılığa dikkat çekmek için uçurtma uçurdu

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de çocuklar bağımlılığa dikkat çekmek için uçurtma uçurdu

Kırıkkale'de "bağımlılıkla mücadele seferberliği" kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünyayı ekrana sığdırma" sloganıyla doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Kırıkkale'de "bağımlılıkla mücadele seferberliği" kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünyayı ekrana sığdırma" sloganıyla doğa yürüyüşü ve uçurtma şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, ilkokul öğrencileri, öğretmenler, vatandaşlar ve jandarma görevlileri katıldı.

Etkinlikte, doğa yürüyüşünün ardından aynı anda uçurulan uçurtmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Aygün, etkinliğin ardından çocukların yaşanabilecek tüm olumsuzluklardan korunması gerektiğini belirtti.

Doğadaki temiz havanın teneffüs edilmesiyle bireylerin sağlıklı bünyeye sahip olacaklarını aktaran Aygün, "Yapılan bu etkinlikle öğrencilerimizi doğanın eşsiz manzarası ve havasıyla buluşturduk. Aslında hedefimize ulaşmış olduk. Bu uçurtma şenliği ile bağımlılık konusuna dikkat çekmek, kaynaşmaya, tanışmaya, stres atmaya vesile olmak istedik. Bu sayede çocuklar, mutlu ve huzurlu güzel bir gün geçirdiler." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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