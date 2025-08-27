Kırıkkale'de Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Kırıkkale'de Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 7 yaşındaki Ö.G., bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KIRIKKALE'de yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Ö.G. (7), otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Ö.G., yolun karşısına koşarak geçmek isterken, R.K.U. yönetimindeki 06 DH 2526 plakalı otomobil çarptı. Savrulan Ö.G., kaldırıma düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ifade için polis merkezine götürülürken, kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler

Ülkeye bak sen! Rahatça çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.