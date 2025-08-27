Kırıkkale'de Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

KIRIKKALE'de yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Ö.G. (7), otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Ö.G., yolun karşısına koşarak geçmek isterken, R.K.U. yönetimindeki 06 DH 2526 plakalı otomobil çarptı. Savrulan Ö.G., kaldırıma düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ifade için polis merkezine götürülürken, kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.