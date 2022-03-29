Kırıkkale'de Çocuk İzlem Merkezi'nin sorunları görüşüldü - Haberler

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Kırıkkale'de Çocuk İzlem Merkezi'nin sorunları görüşüldü

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de Çocuk İzlem Merkezi'nin sorunları görüşüldü

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde bulunan Çocuk İzlem Merkezi'nin (ÇİM) sorunlarının görüşüldüğü toplantı, tüm iştirakçi temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde bulunan Çocuk İzlem Merkezi'nin (ÇİM) sorunlarının görüşüldüğü toplantı, tüm iştirakçi temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadele kapsamında kurulan ÇİM ile farkındalığın ve önleyici tedbirlerin arttırılmasının, ilgili tüm kurumlara en doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlarken mağdurun örselenmesinin engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Bu kapsamda belirli tarihlerde düzenlenen toplantıyla çalışmalar hakkında fikir paylaşımında bulunulduğu ve çeşitli aksaklık veya sorunların çözüme kavuşturulduğu aktarılan açıklamada, toplantıya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Baro Başkanlığı, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu ve Yüksek İhtisas Hastanesi temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Çocuk İzleme Merkezi, Kırıkkale, Çocuk, Güncel, Haberler

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