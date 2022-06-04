KIRIKKALE - Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkardı - Haberler

KIRIKKALE - Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkardı Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yenimahalle'de oturan İ.Y, evinde oynadığı sırada yerde bulduğu metal somunu parmağına taktı. Sıkışan somunu parmağından çıkaramayan İ.Y, ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesinin acil servisine götürüldü. Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Kırıkkale Belediyesinden itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında sıkışan somunu keserek çıkarttı. AA / Güncel Güncel Haberler

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