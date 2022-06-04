KIRIKKALE - Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRIKKALE - Çocuğun parmağına sıkışan metal somunu itfaiye çıkardı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kırıkkale'de 13 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yenimahalle'de oturan İ.Y, evinde oynadığı sırada yerde bulduğu metal somunu parmağına taktı.

Sıkışan somunu parmağından çıkaramayan İ.Y, ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesinin acil servisine götürüldü.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Kırıkkale Belediyesinden itfaiye ekibi çağrıldı.

İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında sıkışan somunu keserek çıkarttı.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title