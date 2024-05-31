Kırıkkale'de Çobanın Getirdiği Yavru Kurtlar Koruma Altına Alındı

KIRIKKALE'de çoban D.K.'nın dağdan alıp köye getirdiği 4 yavru kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili çobanın da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Karacaali köyü Karadere mevkinde çobanlık yapan D.K., dağda bulduğu 4 yavru kurdu yuvalarından alarak köye getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 4 yavru kurdu koruma altına aldı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) de olayla ilgili çoban D.K. ile R.S., M.K. ve K.D.'yi 4915 Kara Avcılığı Kanunu kapsamında gözaltına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bakımlarının ardından yavruları doğal yaşam alanlarına bırakmak üzere jandarma ile yuvanın bulunduğu dağa çıktı. Yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından bölgeye ulaşan ekipler, yavruları yuvalarının kenarına bıraktıktan sonra bir müddet uzaktan izledi. Anne kurt bölgeye gelmeyince yavrular koruma altına aldı.

Ekiplerin bölgeye fotokapan kuracağı ve yuvayı bir süre izleyeceği, anne kurdun yuvaya döndüğü tespit edilince de yavruların doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.