Kayınpeder, gelinini tabancayla yaralayıp, onun kız kardeşini öldürdü (2)

Güncelleme:
Eser Ereli'yi yaralayan, kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldüren Yaşar Ereli, suç aleti ile birlikte Bahşili ilçesinde yakalandı. Gözaltındaki işlemleri sürerken, yakınları Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı.

ŞÜPHELİ, SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Kırıkkale'de oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi tabanca ile yaralayıp, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldürüp olay yerinden kaçan Yaşar Ereli, Bahşili ilçesinde suç aleti ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, şüpheli Yaşar Ereli'nin yakalandığını duyan yakınları, Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

