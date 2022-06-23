KIRIKKALE - Yangında pencereden atlayan bir kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KIRIKKALE - Yangında pencereden atlayan bir kişi ağır yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir binada çıkan yangında, 4. katın penceresinden atlayan işçi ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir binada çıkan yangında, 4. katın penceresinden atlayan işçi ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'ta üniversite öğrencileri ve çalışanların kaldığı 5 katlı apartın 4. katında Muhammed Emin K'nin bulunduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak binada konaklayanları kısa sürede tahliye etti.

Yangın sırasında alevlerin etkisi altından kalan Muhammed Emin K, bulunduğu dairenin penceresinden atladı.

Ağır yaralanan Muhammed Emin K. ve dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince diğer odalara ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title