KIRIKKALE - Yangında pencereden atlayan bir kişi ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir binada çıkan yangında, 4. katın penceresinden atlayan işçi ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'ta üniversite öğrencileri ve çalışanların kaldığı 5 katlı apartın 4. katında Muhammed Emin K'nin bulunduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak binada konaklayanları kısa sürede tahliye etti.

Yangın sırasında alevlerin etkisi altından kalan Muhammed Emin K, bulunduğu dairenin penceresinden atladı.

Ağır yaralanan Muhammed Emin K. ve dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince diğer odalara ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı.