Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada ağabey öldü, kardeşi yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan ağabey öldü, kardeşi ağır yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mustafa K. (60) ve oğlu Samet K. (20) ile akraba oldukları öğrenilen Sefa K. (35) ve kardeşi Serkan Ertuğrul K. 823) arasında ilçe girişindeki bir tarlada tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda ceza infaz koruma memuru olduğu öğrenilen Sefa K, beylik tabancasıyla Samet K'ye ateş etti.

Yaşanan arbede sırasında tabancıyı alan Samet K, Sefa K. ve kardeşi Serkan Ertuğrul K'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sefa K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Serkan Ertuğrul K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavganın ardından şüpheli Samet K. ve babası Mustafa K. gözaltına alındı.