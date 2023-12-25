Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda S.P. ile B.B. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, B.B'yi bıçakla yaraladı.

Yaralı B.B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.