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Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda S.P. ile B.B. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, B.B'yi bıçakla yaraladı.

Yaralı B.B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı Kırıkkale Adliye Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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