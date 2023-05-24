Kırıkkale'de çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla yaralandı

Kırıkkale'de çıkan kavgada tabancayla yaralanan 2 kardeş tedavi altına alındı.

Nene Hatun Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde H.H. ve kardeşi İ.H. ile S.D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.D, tabancayla ateş açtığı H.H. ve İ.H'yi bacaklarından vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kardeş, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli S.D. ise polislerce gözaltına alındı.