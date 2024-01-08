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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de yapılan suçla mücadele çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı. Operasyonlarda 5 faili meçhul olay da aydınlatıldı ve 3 tabanca ile 21 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Ocak'ta suçla mücadele çalışmaları kapsamında, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 147 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 5 faili meçhul olay da aydınlatıldı.

Çalışmalarda 2 bin 564 kişi ve 102 araç sorgulandı, ruhsatsız 3 tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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