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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi. 4 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 6 ay ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, zanlılarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Kırıkkale Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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