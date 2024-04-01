Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 127 zanlı hakkında yasal işlem yaptı.

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı, 3'ünün de tutuklandığı operasyonlarda, 2 bin 834 kişi ve 56 araç sorgulandı.

Faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.