Kırıkkale'de Çeşitli Suçlara Karışan Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 133 şüpheli yakalanırken, 11 aranan şüpheli de ele geçirildi. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 2 tabanca, 4 fişek ve 8,31 gram uyuşturucu madde bulundu.

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 4-10 Aralık'ta asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 133 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 1'i hakimlikçe tutuklandı, 132'si hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 10 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, 2 bin 602 kişi ve 304 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 4 fişek ve 8,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.