Kırıkkale'de Çeşitli Suçlara Karışan Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de yapılan asayiş operasyonunda çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda ayrıca 7 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve birçok silah ele geçirildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 16-22 Ekim'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 121 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, 120 zanlı ise serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 24 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 7 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ayrıca, 2 bin 151 kişi ve 173 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 7 ruhsatsız tabanca ve 529 fişek ele geçirildi.