Kırıkkale'de camiye giden çocuklara harçlık sürprizi - Haberler

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Kırıkkale'de camiye giden çocuklara harçlık sürprizi

AA - Ahmet Yaman - Güncel
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Kırıkkale'de camiye giden çocuklara harçlık sürprizi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin tarafından camiye gelen çocukların ayakkabılarına para bırakıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin tarafından camiye gelen çocukların ayakkabılarına para bırakıldı.

Tekin, yaptığı açıklamada, teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık koyarak, Bosna Hersek'te yapılan güzel bir geleneği ilçede de yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca çocukları ramazan geleneklerine özendirmeye ve namaza daha samimi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Tekin, ellerinden geldiği kadar bu geleneği yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya çalışacaklarını ifade etti.

AA / Ahmet Yaman - Güncel

Recep Zafer Tekin, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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