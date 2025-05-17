Kırıkkale'de Bulunan Parçalanmış Ceset Defnedildi

Kırıkkale'de Bulunan Parçalanmış Ceset Defnedildi
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Kırıkkale'de bir apartman dairesinde dondurucu ve buzdolabında bulunan parçalanmış ceset, 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu belirlendi. Olayın ardından evin kiracısı ve ailesi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de apartman dairesindeki derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

İl dışında yaşayan C.Ç., Çalılıöz Mahallesi 11'inci Sokak'ta 3 katlı apartmanda kiraya verdiği evinde oturan Meliha V.'yi, kiranın yatırılmaması üzerine telefonla aradı. Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Dün il dışından Kırıkkale'ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingire açtırıp içeri girdi. C.Ç., evdeki buzdolabı ve derin dondurucu içerisinde parçalanmış erkek cesedi buldu. C.Ç.'nin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanıp çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi.

Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi. Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi sonucu cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra kaybolan o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada, evi kiralayan Meliha V.'nin kocası S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alındı.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Hüseyin Okumuşoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Yahşihan ilçesindeki cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Okumuşoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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