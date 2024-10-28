Kırıkkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Yaralandı
Kırıkkale'de, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan B.D. tutuklandı. Olayda B.D, eşi K.D'yi bacaklarından vurduğunu iddia ediyor.
Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde eşi K.D'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan B.D. (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, karısını yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen B.D. ile eşi K.D. arasında 24 Ekim'de Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda B.D, tabancayla K.D'ye ateş ederek bacaklarından yaralamış, zanlı, olayın ardından kaçmıştı.