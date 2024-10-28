Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Yaralandı

Kırıkkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan B.D. tutuklandı. Olayda B.D, eşi K.D'yi bacaklarından vurduğunu iddia ediyor.

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde eşi K.D'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan B.D. (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, karısını yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen B.D. ile eşi K.D. arasında 24 Ekim'de Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda B.D, tabancayla K.D'ye ateş ederek bacaklarından yaralamış, zanlı, olayın ardından kaçmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 29 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.