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Kırıkkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı

Kırıkkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı
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Kırıkkale'de boşanma sürecindeki eşi Kader D.'yi tabanca ile bacaklarından vuran Burak D. tutuklandı. Olayda Burak D., eşini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

KIRIKKALE'de boşanma aşamasında olduğu eşi Kader D.'yi (22) tabanca ile iki bacağından vuran Burak D. (27), tutuklandı. Burak D. ifadesinde eşini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.

Olay, 24 Ekim'de Etiler Mahallesi 1125'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Kader D. ve boşanma aşamasında olduğu eşi Burak D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Burak D., tabanca ile Kader D.'ye ateş ederek kaçtı. Kader D., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kader D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kader D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Burak D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini yanlışlıkla vurduğunu öne süren Burak D., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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