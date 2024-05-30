Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı.

Kale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni M.K. ile veli Y.Ç. arasında okulda tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç, öğretmeni darbetti.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çenesine aldığı yumrak darbesiyle yaralanan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan velinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir ilkokulda sınıf öğretmeninin öğrenci velisi tarafından görev yaptığı okulda fiziki şiddete maruz kalarak darbedildiği ifade edildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Olay sonrası hastanede öğretmenimizi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Rıza Aydın geçmiş olsun dileklerini ileterek öğretmenimizin durumu hakkında bilgi almıştır. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Öğretmene yönelik şiddet olayını kınıyor ve başta öğretmenimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Gözaltı Hukuk Güncel Haberler

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
title