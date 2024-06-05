Kırıkkale'de bir kişiyi bıçakla öldürüp eşini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de bir kişiyi bıçakla öldürüp eşini darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı. İ.E'nin hayatını kaybetmesi üzerine Kırşehir'de yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale'de bir kişiyi bıçakla öldürüp eşini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde 15 Mayıs'ta tartıştığı İ.E'yi bıçakla yaraladığı, karısı F.Ç'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan H.Ç, hastanede tedavisi süren İ.E'nin 2 Haziran'da hayatını kaybetmesi üzerine Kırşehir'de yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
H.Ç, Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'ndeki evinde tartıştığı eşi F.Ç'yi darbetmiş, evdeki İ.E'yi de bıçaklamıştı.
Ağır yaralanan İ.E. ve darbedilen F.Ç. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
İ.E'nin 2 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından H.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.