Kırıkkale'de Bir Depodan Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bir esnafa satıldığı tespit edildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Doğanay Mahallesi'nde H.A'ya ait yazlık evin deposundan marangoz tezgahı çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Kırıkkale'de bir esnafa sattığını belirleyen ekipler, zanlılar E.D. ve A.Ü'yü gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çalıntı malzemeler polis tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel