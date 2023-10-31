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Kırıkkale'de Bir Depodan Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bir esnafa satıldığı tespit edildi.