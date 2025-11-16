Haberler

Kırıkkale'de Bıçaklı Saldırı Kamerada Kaydedildi

Kırıkkale'de bir kişi karşılaştığı biri tarafından bıçakla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de bir kişinin bıçakla yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi Tevfik Kış Caddesi'nde H.K. (20), karşılaştığı S.A.'nın (19) yanına giderek boyun kısmından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boyun kısmından hafif şekilde yaralanan S.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

S.A, polise verdiği ilk beyanında, tanımadığı bir kişinin kendisinden çakmak istediğini, daha sonra yanına gelerek baş kısmına doğru bıçak salladığını ifade etti.

Kısa sürede polis ekiplerince yakalanan şüpheli H.K.'nın 34 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin caddede yanına gittiği S.A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kaçması yer alıyor.

