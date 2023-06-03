Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir çay ocağında M.Ö. ile O.Ş. ve U.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.Ö, O.Ş'yi karın bölgesinden, U.E'yi de bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.