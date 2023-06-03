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Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir çay ocağında M.Ö. ile O.Ş. ve U.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.Ö, O.Ş'yi karın bölgesinden, U.E'yi de bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir çay ocağında M.Ö. ile O.Ş. ve U.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

M.Ö, O.Ş'yi karın bölgesinden, U.E'yi de bacağından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Kırıkkale Güncel Haberler

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