Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de bir süre önce boşanan ancak aynı evde yaşamaya devam eden çift arasında çıkan kavgada çiftlerden biri bıçakla diğeri darp sonucu yaralandı.

Kırıkkale'de bir süre önce boşanan ancak aynı evde yaşamaya devam eden çift arasında çıkan kavgada çiftlerden biri bıçakla diğeri darp sonucu yaralandı.

İddiaya göre, B.A. ile eski eşi N.K. arasında Sanayi Mahallesi 1335. Sokak'taki müstakil evlerinin bahçesinde oturdukları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.T, bıçakla B.A'yı karnından yaraladı, B.A. ise daha sonra bıçağın sapıyla N.T'nın başına vurdu.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

N.T, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı, B.A. ise kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title