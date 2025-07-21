Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yenimahalle bölgesindeki bir benzin istasyonunda meydana gelen bıçaklı kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki bir benzin istasyonunda iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.B.Y. ile benzinlik sahibi olduğu öğrenilen N.P. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli N.P'nin de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Öte yandan, akaryakıt istasyonunda silah, bıçak ve 5 boş kovan bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerinin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.