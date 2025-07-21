Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki bir benzin istasyonunda iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.B.Y. ile benzinlik sahibi olduğu öğrenilen N.P. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli N.P'nin de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Öte yandan, akaryakıt istasyonunda silah, bıçak ve 5 boş kovan bulundu.