Kırıkkale'de Beyaz Eşya Tamiri Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu
Kırıkkale'de, beyaz eşya tamiri bahanesiyle 19 kişiyi dolandırdığı belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, tamir vaadiyle aldıkları cihazların içindeki orijinal parçaları değiştirip arızalı parçalar taktıkları tespit edildi.
KIRIKKALE'de beyaz eşya tamiri vaadiyle 19 kişiyi dolandığı belirlenen 2 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıldıklarını beyan ederek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran 19 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. İncelemelerde, şüphelilerin internetten 'Beyaz eşya yetkili servis' ilanıyla halkın buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi gibi elektronik eşyalarını tamir bahanesiyle iş yerine götürüp, içindeki orijinal parçaların yerine arızalı parçalar taktığı, tamiri yapılmayan cihazları da mağdurlara getirdiği, akabinde de telefonlarını açmadığı belirlendi. Operasyonla yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler Z.G. (24) ve A.D.Ş. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,