Kırıkkale'de belediyeye ait bankın çalınması kamerada
Kırıkkale'de bir belediye bankı hafif ticari araca yüklenerek çalındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından, belediye kamu malının geri yüklenmesini talep etti.
Kırıkkale Belediyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Merkez Yuva Mahallesi'nde belediyeye ait bir bankın hafif ticari araçla çalınmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Güvenlik kamerası görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Kaldırıma koyduğumuz bank, dinlenmek isteyen hemşehrilerimiz içindi. Eve götürmek isteyenler için değil. Kamu malıdır. Götürülen bankın alındığı yere geri bırakılmasını rica ediyoruz. Mevcut görüntüler üzerinden Cumhuriyet Savcılığı nezdinde gerekli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.