Kırıkkale'de bekçilere mukavemet gösterdikleri öne sürülen 5 kişi serbest bırakıldı - Haberler

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Kırıkkale'de bekçilere mukavemet gösterdikleri öne sürülen 5 kişi serbest bırakıldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Kırıkkale'de bekçilere mukavemet gösterdikleri öne sürülen 5 kişi serbest bırakıldı

Kırıkkale'de asker eğlencesinde mahalle bekçilerine silahlarını göstererek mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si uzman çavuş 5 kişi salıverildi.

Kırıkkale'de asker eğlencesinde mahalle bekçilerine silahlarını göstererek mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si uzman çavuş 5 kişi salıverildi.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1529. Sokak'taki bir asker eğlencesinde belinde tabaca olan iki kişiyi fark eden bekçilerin kimlik sorması üzerine şüpheliler kimliklerini göstermedi.

Daha sonra şüpheli kişiler bekçilere belindeki tabancayı gösterdi.

Bu sırada düğün sahipleri de bekçilere mukavemette bulununca ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alandaki kişilerin de polislere mukavemette bulunması üzerine ekipler, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

Olayda iki tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B, düğün sahibi O.Ö. ile H.Ö. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Darp raporu alan bekçiler, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin etkinliği sonlandırdığı olayda, fenalık geçiren 2 vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

H.Ö. ve H.Ö, emniyetteki ifadelerinin ardından, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile düğün sahibi O.Ö. ise sevk edildikleri adliyede hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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