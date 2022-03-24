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KIRIKKALE - "Beethoven Gecesi" düzenlendi

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesince düzenlenen ve dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın eserlerinin seslendirildiği "Beethoven Gecesi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesince düzenlenen ve dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın eserlerinin seslendirildiği "Beethoven Gecesi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonundaki konserde, Beethoven'in hayatı anlatıldı ve sanatçının bazı eserleri seslendirildi. İzleyenler, öğretmen ve öğrencileri ayakta alkışladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin çok kabiliyetli olduğunu dile getirerek "Umarım keyif aldınız. Bundan sonra da Güzel Sanatlar Lisesinin zaman zaman sunumları olacak." diye konuştu.

Konserin ardından ev kadınlarınca hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yapan Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, sergiyi gezerek bilgi aldı.

KIRIKKALE - Beethoven Gecesi düzenlendi

KIRIKKALE - Beethoven Gecesi düzenlendi

KIRIKKALE - Beethoven Gecesi düzenlendi

KIRIKKALE - Beethoven Gecesi düzenlendi

KIRIKKALE - Beethoven Gecesi düzenlendi

KIRIKKALE - Beethoven Gecesi düzenlendi

KIRIKKALE - Beethoven Gecesi düzenlendi

KIRIKKALE - Beethoven Gecesi düzenlendi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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