1) 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıktı. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı Kırıkkale'de, dün başlayan bayram yoğunluğu bugün de devam etti. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelirken, bazı bölgelerde ise akıcı devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı