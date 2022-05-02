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Kırıkkale'de bayram namazı kılındı

AA - Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale'de bayram namazı kılındı

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı namazı kılındı, il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Ramazan Bayramı namazı kılındı, il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

Vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu. Namaz sonrası Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

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