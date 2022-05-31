KIRIKKALE - Baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması yapıldı - Haberler

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KIRIKKALE - Baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması yapıldı

AA - Ahmet Yaman - Güncel
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Ş. (24) ve iki arkadaşı, tekneyle Karaahletli köyündeki Kapulukaya Barajı gölüne açıldı.

Sinan Ş, bir süre sonra göle girdi. Üzerindeki can yeleğini de çıkararak yüzen Sinan Ş, gölde çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu.

Sinan Ş'yi bulamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Bir süre gölde arama yapan ekipler, gence ulaşamadı.

Yarın devam edilmek üzere ara verilen arama çalışmalarına, Ankara'dan gelecek ekipler de katılacak.

AA / Ahmet Yaman - Güncel

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