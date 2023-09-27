Kırıkkale'de Banka Çıkışında Kapkaç Yöntemiyle 110 Bin TL Çalındı

KIRIKKALE'de banka çıkışında N.A.'nın (74) 110 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çalan M.Y. (17)., Çorum'da yakalandı.

Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'nde dün N A., bankadan çektiği 150 bin TL'yi yanında getirdiği poşete koydu. N: A., takip edildiğinden habersiz caddede yürürken M.Y., bir anda poşeti kapıp kaçtı. M.Y. kaçarken poşetteki 40 bin TL'yi düşürdü.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede yaptığı araştırmada şüphelinin bir taksiye binip bölgeden ayrıldığını belirledi. Olayla ile ilgili çevre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlükleri de bilgilendirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri belirtilen araç üzerinde çalışma başlattı. Taksi, kent merkezine giriş yaptığı sırada uygulama noktasında durduruldu ve şüpheli M.Y. gözaltına alındı, el konulan poşetten 109 bin TL çıktı. M.Y., gerekli işlemler için Kırıkkale Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.