Kırıkkale'de 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' başladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de "Ben olsaydım" sloganıyla düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Sağlık Müdürlüğünce Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, bağımlılık konusunun gittikçe büyüyen, toplumun bütün kesimlerini etkisi altına alan ve herkesin kapısını çalabilecek bir tehlike olduğunu söyledi.

Bu tehlikenin giderek arttığına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Kimyasallar ve sentetik sistemlerle uyuşturucu çok daha ucuz rakamlara ve yaygın bir şekilde dünyanın başına bela olmuş durumda. Avrupa'da uyuşturucu kullanma oranı yüzde 25 civarında. Yani her 4 kişiden biri uyuşturucuyla muhataptır. Dünyada bu oran yüzde 5'lerde. Ülkemizde ise yüzde 3 civarında olduğu bazı kaynaklarda geçiyor."

Tekbıyıkoğlu, bağımlılıkla mücadele konusunda Kırıkkale'de örnek faaliyetler yürüttüklerini belirterek, her hafta bütün paydaşlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Madde bağımlısı gençlerin, rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanması amacıyla hayata geçirilen "Huzur Köy Projesi"nin Türkiye'de öncü olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Türkiye'de bir benzeri yok. Bu konuda başarılı olmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de örnek bir rehabilitasyon merkezi olabilir. Cumhurbaşkanlığı Stratejik Eylem Planı'nda da rehabilitasyon kısmının, bir kamu kuruluşu eliyle icra edilmesi karara bağlandı ve Sağlık Bakanlığı ilgili kurum olarak belirlendi." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş da çalıştayın alkol, tütün, uyuşturucu, davranışsal bağımlılık başlıklarından oluştuğunu aktardı.

Çalıştaya, akademisyenler, muhtarlar, basın mensupları, sivil tolum kuruluşu temsilcileri, sporcular, öğrenciler, taksi, dolmuş, otobüs ve servis şoförleri, ev kadınları, okul müdürleri, din görevlileri, öğretmenler, eczacılar ve bir çok kamu personelinin katıldığını belirten Ağırtaş, katılımcıların burada çözüm önerileri için fikirlerini ifade edeceğini kaydetti.

Çalıştayın açılışına, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ile ilgililer katıldı.

Bağımlıkla mücadele konusunda sunumların gerçekleştirileceği çalıştay, yarın sona erecek.