Kırıkkale'de, aynı OSB'de ikinci yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor
Güncelleme:
Kırıkkale'de kimya fabrikasındaki yangın devam ederken, bölgede başka bir fabrikada daha yangın çıktı.
Kırıkkale'de kimya fabrikasındaki yangın devam ederken, bölgede başka bir fabrikada daha yangın çıktı. Enerji paneli ürettiği öğrenilen fabrikanın jenaratör bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
