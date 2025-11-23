Kırıkkale'de Atıyla Elektrik Direğine Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'nin Karacali köyünde gezintiye çıkan 46 yaşındaki Emrah Kavlak, atıyla elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Kavlak hastanede kurtarılamadı.
Kırıkkale'de gezintiye çıktığı atıyla elektrik direğine çarpan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Karacali köyünde, Emrah Kavlak (46) gezintiye çıktığı atıyla yol üzerindeki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel