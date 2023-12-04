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Kırıkkale'de Asayiş Operasyonu: 138 Şüpheli Yakalandı

4 Aralık 2023 11:34 Son Güncelleme: 11:35 Abone Ol

Kırıkkale'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 138 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Toplamda 688 kişi ve 148 araç sorgulandı, 3 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.