Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldürüldü

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Güzelyurt köyünde aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan F.N. ile Haydar A. (44), tarlada tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda F.N, yanındaki tabancayla Haydar A'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan Haydar A, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.N, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title